■90's〜00's Y2K vintage

『 HIROSHIGE 』art print T-shirt

1990〜2000年代 ヴィンテージ

『 歌川広重 』

浮世絵 アート プリント Tシャツ

" 名所江戸百景 堀切の花菖蒲 "

安政4(1857)年/遠近法を強調した大胆な構図で美しい花菖蒲の魅力が伝わってくる名作◎

■カラー : ホワイト ( シロ ベース )

■サイズ表記 : XL

実寸(採寸方法はプロフをご確認ください)

■肩幅 : 約52.0cm

■身幅 : 約59.0cm

■着丈 : 約72.0cm

(素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください)

状態は多少の使用感、毛羽立ちはありますが、気になるダメージが見当たらず、全体感はとても良いコンディションのお品です◎

ビンテージ オリジナル アメカジ Tee WDW ディズニー ランド OLD オールド ビッグ プリント オーバー サイズ シルエット ゆるだぼ USA アメリカン キャラクター FANTASIA トイストーリー チャンピオン starwars ダーク ヒーロー スパイダーマン スーパーマン GODZILLA ミッキーマウス スヌーピー 音楽家 スマイル dc Marvel Comics アメコミ 漫画 マンガ アニメ Anime 映画 Movie ムービー Y2K PEACE ウッドストック 総柄 ドラゴンボール akira 不思議の国のアリス alice in wonderland アニマル 動物 animal 犬 dog 旧タグ ルーブル ミュージアム MUSEUM 美術館 企業物 toshiba Sandy Skoglund リチャードスタイン bruce weber ブルースウェバー バーバラクルーガー マーヴィンハイファーマン ドナルドカスピット マンレイ リキテンシュタイン アンディ ウォーホル キースヘリング モナリザ アインシュタイン ゴッホ ひまわり sunflower lion king 80s 90s バンT プリント band tシャツ #vintagetee KanyeWest Justin Bieber Jerry Lorenzo hiphop american thunder アメリカンサンダーがお好きな方にもオススメです♪

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

