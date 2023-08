2022人気No.1の 14SS UNDERCOVERISM JAMC -3 Shirt S/S シャツ

★読んだ方だけお得なプロフィールをぜひご覧になってください!★

アンダーカバイズムのシャツです。

2014年春夏モデル

UKの伝説的ロックバンド「THE JESUS AND MARY CHAIN」にフォーカスした、通称”ジザメリ期”の名作ショートスリーブシャツ。

バンドのツアー写真やグラフィックを混沌としたコラージュで配置した総柄や、名曲”PSYCHO CANDY”のリリックのプリントなどツボをおさえたデザイン。

ゆとりのあるサイジングにオープンカラー、キュプラコットンの扱いやすい素材感です。

made in Japan

私のアンダーカバー出品一覧です

#2casaのundercover

私の柄シャツ出品一覧です

#2casaの柄シャツ

<カラー>

ブラック

<素材>

キュプラ55%、コットン45%

<サイズ>

3(L相当)

参考までに、身長170cm体重60kg台半ばの男性がゆったりめで着用できます。

※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。

<実寸サイズ>

・肩幅 約50cm

・身幅 約57cm

・着丈 約71cm

・袖丈 約25cm

<コンディション>

裾周りに若干の色褪せがありますが、そのほか目立った汚れやダメージはなく悪くない状態です。

※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。

コラボ

BIKESTAR

限定

THE JESUS AND MARY CHAIN

ジザメリ

アロハシャツ

半袖

総柄

オープンカラー

開襟シャツ

ロックT

バンドT

Undercover

Number nine

ナンバーナイン

Takahiro Miyashita soloist

Raf simons

forme D’expression

ラフシモンズ

WACKO MARIA

NEIGHBORHOOD

COOTIE

Hysteric glamour

Fragment Design

ビッグシルエット

オーバーサイズ

黒

80s 、90sのユーズド古着、Tシャツ、パーカー、ジャージ、スウェットやナイロンジャケットを中心に出品しています。古着やレトロな感じが好きな方、スポーツミックス、オーバーサイズやビッグシルエットが好きな方におすすめです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 やや傷や汚れあり

