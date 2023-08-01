爆売り！ Dior Christian ディオール ヴィンテージ ハンドバッグ ショルダー ショルダーバッグ

ブランド ヴィンテージ ショップで購入されたものを譲ってもらいました。ショルダーの長さが変えられる2wayタイプです。

zattu ザッツ LUGUN ルーガン ショルダーバッグ



【新品未使用】Loewe バニー バッグ ムートン ブラック

ヴィンテージの為パーツの不具合や小傷はありますが、まだまだお使い頂けるかと思います。

【美品】BALLY ショルダーバッグ カーフレザーMADE IN ITALY



LONGCHAMPロンシャンロゾクロコダイル型押しレザー2wayショルダーバッグ

留め具不具合あり(留められない、留めるのにかなり力がいる) 修理専門店でマグネットタイプなどに変更できるかと思います。

新作 メゾンマルジェラ 5AC 2Way カメラバッグ ショルダーバッグ



kate spade ショルダーバッグ ミニバッグ

サイズ

【美品】アニエスベー agnes b. ショルダーバッグ PETER

横幅26 cm

早い者勝ち！！未使用 ショルダーバッグ

縦幅16 cm

新品未使用、THE ROW BOURSE WHITE PLD

マチ幅6 cm

GGマーモント GUCCI グッチ ショルダーバッグ 超美品

ストラップ最短57 cm

CELINE セリーヌ ショルダー ハンドバッグ ブラック 金具

ストラップ最長92 cm

イルビゾンテ ショルダーバック【美品】

素人採寸につき誤差はご了承下さいませ。

ルイヴィトン アマゾン LOUIS VUITTON ベタなし ショルダー



スマホショルダー(クリスタル仕様/パール手持ち付き)

目立たないキズや汚れなどがある場合もあります。使用感や小さな汚れなど、中古品ですので細かなことが気になる方は、正規店でのご購入をおすすめします。

美品✨ ルイヴィトン ショルダーバッグ アマゾン モノグラム



【美品・希少】MARC JACOBS マークジェイコブス バッグ ベージュ

COACH

キラリン様専用•*¨*•.¸♬︎

FENDI

[2742] 美品 ＊ブルガリ＊ ロゴマニア ショルダーポーチ ベージュ

Yves Saint Laurent

【シーバイクロエ】ショルダーバッグ 2way

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サンローラン エルメス

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クリスチャンディオール

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Christian Dior 古着

【LOUIS VUITTON 】モノグラム ミュゼットサルサ ロング

グッチ フェラガモ

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バーバリー ランバン

ミナペルホネン repo ポシェット ポーチ 未使用 正規品 ベージュ

シャネル セリーヌ

✨希少✨ブレディ エーワイアール・クロス ブラック AYR

ハイブランド

新品未使用 付属付 gabs ガブス 2way ショルダーバッグ クラッチバッグ

ブランドヴィンテージ

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランド ヴィンテージ ショップで購入されたものを譲ってもらいました。ショルダーの長さが変えられる2wayタイプです。ヴィンテージの為パーツの不具合や小傷はありますが、まだまだお使い頂けるかと思います。留め具不具合あり(留められない、留めるのにかなり力がいる) 修理専門店でマグネットタイプなどに変更できるかと思います。サイズ横幅26 cm縦幅16 cmマチ幅6 cmストラップ最短57 cmストラップ最長92 cm素人採寸につき誤差はご了承下さいませ。目立たないキズや汚れなどがある場合もあります。使用感や小さな汚れなど、中古品ですので細かなことが気になる方は、正規店でのご購入をおすすめします。 COACHFENDIYves Saint Laurentシャネル サンローラン エルメスクリスチャンディオール Christian Dior 古着グッチ フェラガモバーバリー ランバン シャネル セリーヌ ハイブランド ブランドヴィンテージ

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 やや傷や汚れあり

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