激安大特価！ 5082.BURBERRY LONDON セットアップ 男の110cm フォーマル/ドレス

BURBERRY LONDON

バーバリー ロンドン

重ね着風

パンツ

蝶ネクタイ

3点セット

結婚式

発表会

フォーマル

セレモニー

お写真8枚目の部分、右太もも部分にシミがあります。

お写真にてご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします(•ᵕᴗᵕ•)

【カラー】

トップス

ノバチェック

ネイビー

パンツ

ベージュ

蝶ネクタイ

赤

【サイズ】

110cm

ペットなし

喫煙者なし

こちらは中古品です。

商品には小擦れ等がある場合がございます。

その他目立った傷がある場合は別途写真で載せております。

●商品写真にて状態を確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。

●サイズ間違えでの返品はお受けできませんので

記載文をご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。

トラブル防止の観点から完璧を求める方や神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。

ご不明な点が御座いましたらあらかじめ、コメント欄にてご相談の上、ご購入をご検討ください。

尚、ご購入後の自己都合でのキャンセルは不可となります。

ご理解の程宜しくお願い致します。

