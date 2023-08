最新な アルメリックサーフボード　ハッピーエブリデイ5,6 サーフィン

湘南地区手渡し限定

配送不可

○ボード詳細

length 5’6

widh 18 3/4

thickness 2 1/4

volume 25.1L

レールミディアム

ノーズポインテッド

テール幅ミディアム

ノーズロッカー少し強め

テールロッカーミディアム

コンケーブシングル~ダブル

フィンセッティング3フィン

○状態

7回ほど利用してますが、コンディションは良い状態です

ワックスを剥がす時、力みすぎて後がついてしまいました

フットマーク有

デッキパッド FCS

ノーズ、レール、テールに傷なし

リペア歴なし

現状にご理解頂ける方のみご購入をお願いします

○商品説明

コンディションは問わないデイリーユースのオールラウンドボード”になります。初代HAPPY(ハッピー)やTWO HAPPY(ツーハッピー)の持つ高いパフォーマンス性能を維持しつつ、オールラウンド性能を大幅にアップさせたボードになります。アルメリック HAPPY EVERYDAY(ハッピーエブリデイ)は幅広いレベルのサーファーにも扱いやすく楽しめる仕様になっています。フリーサーフィンはもちろん、もうひとつ上のレベルを目指すサーファーやコンペ派にオススメのモデルです。

HAPPYやTWO HAPPYはサイズのある波やいい波用のパフォーマンスボードでしたが、HAPPY EVERYDAYはコンディションを問わないオールラウンドボードです。公式アナウンスでは小波用ボードとされていますが、これはあくまでも海外基準の小波なので、日本のコシからアタマあたりまでのコンディションで性能を発揮するボードです。

サーフボードの種類···ショートボード

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

