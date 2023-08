【コメント無しも、即購入もOK】

vripvanwinkle リップヴァンウィンクル ライダースジャケット

※セール情報や、出張、旅行等で3日以上発送が出来ないなどの情報は、プロフィールのトップに【お知らせ】として載せておきます。

【schott ショット】

613

ONE STAR ワンスター

ダブルライダースジャケット

牛タグ

CRAFTED WITH PRIDE

YKKジップ

■カラー

黒 ブラック

■状態

通常の着用でつく袖口やベルト、ジップ周りなどの擦れ(アタリ)は当然あります。

全体的な革の状態としては、まだまだ着込まれてない感じで癖もなく、これから着用する人の形、味が出てくる感じなので、革を育てたい方にオススメです。

訳ありの点として、写真5,6の通り左襟のボタンの噛む箇所が外れて付きっぱなしになってます。着用の際の見た目はさほど気にならないかも知れませんが、ご確認お願いします。

完璧な物をお探しの方にはオススメしませんが、古着に御理解のある方で、着れるな〜と感じる方には是非!

size 40

着丈 約59cm

肩幅 約47cm

身幅 約53cm

袖丈 約62cm

(平置き採寸、多少の誤差はご了承ください)

古着、中古品ですので、ご理解のある方で気に入って頂ければ、よろしくお願いします。

他にもTシャツやロンT・各種シャツ・スウェット・パーカー・ジーンズ・チノパン・コーデュロイなどの各種パンツ、アウターはライトアウターから、デニムジャケット、ナイロンジャケッや、ミリタリー系や、ライダースジャケットやスカジャン などを出品、出品予定です。

スポーツ系だと

アディダス、ナイキを中心にリーボック他

アウトドア系だと

ノースフェイス・コロンビア・マムート

パタゴニア・アークテリクス・モンベル他

デニム系だと

リーバイスを中心に各種ブランド多数

その他、エイプ・ステューシー・エクストララージラルフローレン・カーハート・フレッドペリーや、ラコステ等の人気ブランドから定番ブランドまで、デザインの良い一点モノの古着、ノーブランド物など、現行物やOLD、Vintageなど様々出品しています。

宜しければ他のも見てみて下さい。

No.A-25

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ショット 商品の状態 やや傷や汚れあり

