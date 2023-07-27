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超大特価 SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2) その他

商品の説明

SYNCO ワイヤレスマイクG1(A2)
パナソニック　Panasonic CQ-VX5500 希少　当時物　作動OK

ヤマハDKC−850　ディスクラビアコントロールユニット
送信機が2個のタイプです。
未開封　カセットテープ　69本

Panasonic cq-tx5500 真空管オーディオ 希少 旧車 当時物
自分がイメージしていた用途に合わない為出品します。
SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2)

【新品】RODE Wireless GO ワイヤレスマイクシステム WIGO
一週間程使用しました。動作に問題はありません。
【美品】LUMIN U2 mini

NX-W30 極美品
送、受信機共表面の保護フィルムは貼ったままです。
Grace G-860FB グレース S型 16inch ロングトーンアーム

marantz M-CR502 LS702
目立つキズや汚れは無く状態は良いと思います
TDK MD ディスク74 新品未使用60枚

We Are Rewind - orange カセットテープ
【パッケージ内容】
DENON DCD-2500NE SACD/CDプレーヤー プレミアムシルバー
受信機1個　送信機2個
未使用新品！パイオニア X-EM26 CDミニコンポ Bluetooth搭載
収納バッグ　充電ケーブル1本
Pioneer VSA-AX10Ai-N
外部マイク2本
ASTRO MIXAMP PRO + Razer BLACKSHARK V2
3.5mmTRRSスマホケーブル1本
動作品 70年代 PIONEER PL-1200 D.D. レコードプレーヤー
3.5mmTRSカメラケーブル1本
DENON DP-300F レコード　レコードプレーヤー　デノン
防風マフ 2個のうちの1本のみ
マランツ CD5004　CDプレーヤー　ピックアップレンズ新品
リセット用ピン
DENON DCD 1650GL
日本語　取説及び録音レベル調節用取説
TEAC DAコンバーター　UD-H01

【試用１回】Hollyland lark C1
中古品に御理解の上、ご入用の方が見えましたら宜しくお願い致します。

KORG　LP180

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

SONY Wカセットデッキ TC-WR900 完動品

【値下げ】ボイター VOITER SR502J AIボイスレコーダー

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値下げ中LCT 940 真空管マイク コンデンサー

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YAMAHA YVC-1000 マイク無し

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SYNCO ワイヤレスマイクG1(A2)送信機が2個のタイプです。自分がイメージしていた用途に合わない為出品します。一週間程使用しました。動作に問題はありません。送、受信機共表面の保護フィルムは貼ったままです。目立つキズや汚れは無く状態は良いと思います【パッケージ内容】受信機1個　送信機2個収納バッグ　充電ケーブル1本外部マイク2本3.5mmTRRSスマホケーブル1本 3.5mmTRSカメラケーブル1本防風マフ 2個のうちの1本のみリセット用ピン日本語　取説及び録音レベル調節用取説中古品に御理解の上、ご入用の方が見えましたら宜しくお願い致します。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

超大特価 SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2) その他

43分钟前

超大特価 SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2) その他

¥10,900 ¥9,265

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f45cd4b1806

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f45cd4b1806
超大特価 SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2) その他 超大特価 SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2) その他

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【技適マーク認証】SYNCO-G1A2-2.4GHzワイヤレスマイク-一眼レフワイヤレスマイク-スマホピンマイク 2台送信機・１台受信機 iPhone Android Nikon Sony Canon パナソニック OLYMPUS zoomレコーダー パソコン 一眼レフ デジカメ対応

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