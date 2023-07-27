超大特価 SYNCO ワイヤレスマイク G1(A2) その他

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43分钟前
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【技適マーク認証】SYNCO-G1A2-2.4GHzワイヤレスマイク-一眼レフワイヤレスマイク-スマホピンマイク 2台送信機・１台受信機 iPhone Android Nikon Sony Canon パナソニック OLYMPUS zoomレコーダー パソコン 一眼レフ デジカメ対応
SYNCO-G1 A-2 iPhone対応デジタルワイヤレスマイク 2.4GHz | パンダ
ワイヤレスマイク, SYNCO G1A2PRO ステレオ/モノラル切替 音量調整 2台送信機・１台受信機 自動ペアリング ノイズリダクション機能 ミュート機能 最大24時間使用可能 カメラ、ビデオカメラ、パソコン、iPhone/Androidなど対応可能
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1-Trigger-2 Wireless Stereo Microphone at 2.4 GHz SYNCO G1(A2) | SYNCO
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