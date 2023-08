カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

H BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

TYPEWRITER CLOTH HALTER NECK DRESS/ワンピース

サイズ M 完売品

身幅43 総丈129.5-134

クリアな表面感のタイプライター生地を使用したホルターネックワンピースです。

細身ストレートのシルエットに、広めに開けたアームホールとネックが詰まった衿ぐりのホルターネックデザイン。

ジャケットやカーディガンを羽織ったスタイルから、インナーにシアーなトップスやニットを重ねて、センシュアルなスタイルに導きます。

エイチらしいクセのある大人ワンピースです

まだ出品迷っております

お値下け不可です❌

イエナ

スピックアンドスパン

メゾンマルジェラ

ユナイテッドアローズ

6

H

DIESEL

Y-3

マークジェイコブス

卒園、入学式、卒業式、入園、オケージョン、結婚式

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

