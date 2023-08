■ISSEY MIYAKE MEN(1988)

【商品説明】

・men’s

・item-ジャケット

・color-ブラック

・size

size-S

肩幅:50cm 身幅:55cm 着丈:73cm 袖丈:57cm

・参考身長

165cm〜175cm

(※あくまで寸法からの推定になります。)

・着用画像

168cm 標準体型

・material

毛 85% 絹 15%

・生産国

日本

・condition

【A】目立った汚れはなく良好な状態です。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

