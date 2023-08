iPhone 14Pro MAX 256GB ディープパープル 中古美品

iPhone 14Pro MAX 256GB ディープパープル 中古美品発売日に購入後使用していました。使用期間約7ケ月月です。新品でアップルストアで購入しております。androidに以降したため出品致します。アップルケア未加入ですが、今年の9月16日までは、一年保証が引き継がれます。ボディへの目立つ傷はありません。光に当ててよく見ましたが、気付かないような傷がある可能性もありますので中古品に対して極度に神経質な方はご遠慮ください。フィルムは、剥がしていますが、新品のガラスフィルムとカメラ保護フレームを同封致します。magsafeの充電器もお付け致します。画面にも全く傷はございません。ケーブルは使用しておりません。SIMフリーとなります。これまでの表示は、バッテリー100%ですが発送期間に99%になる可能性もあります。同梱品:全てインターネット利用制限:なし初期化済みiOS最新16.4アップデート済すり替え防止のため、IMEI控えさせて頂いております。目に見える大きな傷はございませんが、神経質方はご遠慮お願い致します。よろしくお願い致します。

