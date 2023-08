・Snow Manのアルバム

Snow Mania S1初回盤A Bのセット

Blu-ray version

・Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania

〈初回盤 Blu-ray 3枚〉

3枚セット売りになります。

CDもBlu-rayも何回か鑑賞してます。

ディスクや箱に大きな傷等はございません。

動作は確認済みです。

素人検品のため中古品であることをご理解頂き購入をお願い致します。

また外装はお付けいたしますが、画像のように折れ等ございますので、ご理解お願い致します。

(画像5.6)

DISCの内容明記の紙は折れもございます。

中身確認にご利用ください。

⚠︎一度人の手に渡った物のため、完璧を求める方は購入ご遠慮下さい。

他にもSnowManのグッズ等販売している為、他の商品とまとめてご購入の場合お値下げさせて頂きます。

何か質問ありましたらコメント宜しくお願い致します。

SnowMan スノ DVD Blu-ray アルバム s1

スノマニ

岩本照 深澤辰哉 ラウール 渡辺翔太 向井康二

阿部亮平 目黒蓮 宮舘涼太 佐久間大介

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

