WTAPS ダブルタップスのミリタリーカーゴパンツになります。

tattoo studio yamada ワークパンツ ホワイト 32

ポケット裏地等で迷彩柄仕様です。

Needles H.D.Pants ヒザデルパンツ カーキ サイズ2

裾をロールアップできるディテールです。

デッドストック US ARMY M51 オーバーパンツ 55年製

また裾にドローコードがあり裾幅の調整が可能となっております。

ウエスト80〜84♡サイズ5



NEIGHBORHOOD MIL-CARGO / C-PT

※原宿の店舗で別途購入のドローコードの留め具も付けます。

M47 M-47 フランス軍 ミリタリー



タッサーナイロンのパンツ カチイロ サイズ三 アクシーズクイン エレメンツ

ウエスト39cm

80s チビタグ 黒 USA製 dickies オリジナル ポプリン ショーツ

股上28cm

WESTRIDE パッドパンツ

股下73cm

値下げ【超美品】【現行モデル】Lui's (ルイス) デザインガーコパンツ

裾幅21cm

m47 前期 French military

自身で平置き採寸の為、採寸誤差はご了承願います。

激レア US パンツ 新品未使用



US army m51 フィールド パンツ short small

使用品の為、擦れ等若干ござます。御理解頂いた上でご検討頂きたく存じます。

a bathing ape nylon pants

※左膝部に約3cmパッチワークの補修部がございます。

SPACE TRIBE フレアパンツ " Tunami "



nitraid REALWEED フロントフラップ カーゴパンツ ベージュ

宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルタップス 商品の状態 傷や汚れあり

WTAPS ダブルタップスのミリタリーカーゴパンツになります。ポケット裏地等で迷彩柄仕様です。裾をロールアップできるディテールです。また裾にドローコードがあり裾幅の調整が可能となっております。※原宿の店舗で別途購入のドローコードの留め具も付けます。ウエスト39cm股上28cm 股下73cm裾幅21cm自身で平置き採寸の為、採寸誤差はご了承願います。使用品の為、擦れ等若干ござます。御理解頂いた上でご検討頂きたく存じます。※左膝部に約3cmパッチワークの補修部がございます。宜しくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダブルタップス 商品の状態 傷や汚れあり

Supreme ANTIHERO Work PantHOUDINI Ms Dock Pants True BlackVINTAGE アメリカ軍 実物 フードハンドラーパンツ コットンドリル地supreme カーゴパンツ ブラウン系 サイズ34WTAPS Jungle Stock Trousers 04olivetenderloin テンダーロイン ファティーグトラウザー ベイカーパンツkiko kostadinov asics 19ss woven pants Mナイジェルケーボン パンツ カーゴパンツ ワークパンツ カジュアル アーミーgramicci stabridge パンツ サイズXL90s Y2K マルチポケット ボンテージパンツ ドルガバ 00s