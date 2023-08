AMERI

AMERIDROP PEARL SUSPENDER PANTS¥27,500試着のみあくまでも中古品ですのでご理解のほどお願いいたしますcolor パープルsize Mウエスト66~75.3 股上32 股下72商品説明パールサスペンダーが付いた一癖あるAMERIらしいパンツパンツは身体のラインを拾い過ぎない、綺麗なストレートシルエットが特徴です。センタープレスが縦のラインを強調し、スラっとした印象に。ウエストベルト部分に段差を入れたディティールもポイントです。パールサスペンダーは後ろのアジャスターで長さ調節が可能。もちろん取り外しも可能なのでシンプルなパンツとしてもご着用いただけます。

