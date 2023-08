超美品 iPhone 12 ブラック 64 GB SIMフリー

超美品 iPhone 12 ブラック 64 GB SIMフリーおまけとして クリアーのシュピゲンケース付き2022年4月にdocomoショップで一括購入致しましたバッテリー残量89%購入時にガラスフィルムとシュピゲンクリアーケースを装着しておりますそのため、本体はほぼ新品同様の状態を保持できていると思われます(素人目線ですが)完璧な品物を求めていらっしゃる方は新品の購入をお勧めいたします1年間使用したため新品同様とはなりませんのであくまでも中古品である事をご理解いただけますようお願い致しますdocomoショップ購入時よりSIMロックは解除されておりますので様々なSIMカードを入れてご使用可能と思いますご希望であればクリアーのシュピゲンケース1年間使用品も付属させて頂きますiPhone 12 ブラック 64 GB SIMフリーSIMロック解除済み(大手、格安SIMどこの通信キャリアでも利用できると思います)即購入可能 お気軽にコメント下さい!入金確認次第速やかに発送しますiPhone12 64GB SIMロック解除済み ■キャリア:docomo◾️電池残量89%※付属品はすべてついております動作確認後初期化をしています4/22迄問題点なく使用していましたアクティベーションロック解除後iPhone箱に入れプチプチに包みクロネコボックス内で商品が動かないよう新聞紙をいれて梱包させて頂きます商品保護のためガラスフィルムは貼ったままの状態で郵送させて頂きますNC.NRでお願い致します商品すり替え防止の為購入後の返品はご了承ください#iPhone12 #アイフォン #スマホ#スマートフォン#本体#SIMフリー#シムフリー#au#docomo#SoftBank#ahamo#uq#ymobile#本体#64

