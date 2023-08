可愛いクリスマスツリーやギフトが！ 【新品】ORCIVAL フルジップパーカー パーカー

ORCIVAL フルジップパーカー

オーシバル / オーチバル

ORCIVAL フレンチテリー ダブルジップアップ スウェットパーカ

2022年7月に購入しましたが、着用機会が無かったので出品致します。

値下げ不可。

新品未使用。

RC-9007

カラー エクリュ

サイズ 4 M程度

ダブルジップ

日本製

女性でも着用可能なサイズ。

オーチバル定番人気の「フレンチテリーシリーズ」からシンプルで飽きの来ないパーカです。

ヴィンテージな味わいが特徴のフレンチテリー素材は、日本に数台しかない1900年代初頭の吊り編み機で編まれた素材です。

ひと目ずつゆっくりと時間をかけて編んでいくため糸に負担をかけることなく、仕上がった生地に膨らみが生まれ、たっぷりとした風合いに仕上がります。

ベーシックなデザインなので合わせるものを選ばず、ユニセックスで楽しんでいただけます。

小さく畳んでのメルカリ便での発送の予定です。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーシバル 商品の状態 新品、未使用

