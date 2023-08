♡ブランド

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

♡ブランドKate Spadeケイトスペード他のKate Spadeのアイテムは↓↓#ケイトスペード@Akane♡カラー紺ネイビー♡サイズ4M相当身幅約41cm着丈約129cm袖丈約13cm肩幅約33.5cm♡状態USED(Sランク)♡仕様ロング丈フラワープリントフリルスリーブワンピース花柄美品大人気のKate Spadeのワンピースが入荷致しました♪お探しの方いらっしゃいましたらぜひ♫他にもエレガント、フェミニン、コンサバ系のアウターを出品しています!↓↓#商品一覧@Akane〜中古商品の状態ランクの説明〜Nランク:使用・着用した形跡なし。保管状況による状態変化がある場合があります。Sランク:汚れ・傷・使用感や着用感がほぼ無い、もしくは目立たない、非常に状態の良い中古品。Aランク:一部もしくは全体に薄汚れ・色褪せや傷・使用感や着用感が若干あるが状態が良い中古品。Bランク:全体的に汚れや色褪せ、多少の傷、毛羽立ち等があるが、状態を気にされない方であれば着用・使用に問題はない状態の中古品。一般的に言う「古着」という状態。状態を考慮し、価格も若干お求め安くなっております。Cランク:使用感や着用感、汚れ・色褪せや傷などが目立つ中古品。また付属品が不足している中古品。USEDという性質をご理解しているお客様のご購入をお勧めします。状態を考慮し、価格もお求め安くなっております。#Kate Spade#ケイトスペード#ワンピース#ロング丈#フラワープリントフリルスリーブワンピース#花柄#美品

