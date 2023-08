ecco エコー スニーカー スリッポン 革製 紳士靴

こちらは購入し一度試しに履いた程度でそのあとは履かず保管していたものです☆

履く機会がなくなってしまったため断捨離のためお譲りします☆

状態はとてもいいと思います☆

靴紐のないスリッポンですのでとても履きやすいです☆

箱は画像用ですので靴のみの発送になります。

画像でのご確認お願い致します。

あくまで中古品ですので特に目立った汚れ、傷などはないとは思いますが見落としている場合もございますので神経質な方はご遠慮下さい。

購入後のクレームなどはご遠慮下さい。

何かありましたらお気軽にコメント下さい☆

メインカラー···ブラウン

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド エコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

