・記載済みのことについての質問コメント

・希望額の提示のない値下げコメント

・出品者の身長、体重、着用感など、商品の実寸以上には参考になりえない内容の質問コメント

はご遠慮ください。

専用は設けません。シンプルに早い者勝ちとなります。

コレクション整理のために出品いたします。

UNDERCOVER 初期 1999-2000AW レザーライダースジャケット 黒 L

1999-2000年秋冬のアンダーカバー、MELTING POT期のレザーライダースジャケットです。

肩のワンスター、左袖裏の星柄エンボス加工、内側の星形のキルティングと、様々な箇所にスターがあしらわれている、大変アンダーカバーらしさの詰まった初期名作と言えるかと思います。

当時はこちらのブラックとベージュとがリリースされました。このシーズンのタグはプリントが剥げやすい素材だったため、通常着用しただけでも画像7枚目のようになっています。

サイズ L

肩幅 46

身幅 51

着丈 61

袖丈 60

20年以上前の商品ですが、しっかりしたリアルレザーでシボ感があるため、表面がツルッとした最近のアンダーカバーのライダースのような安っぽさがなく、とても雰囲気があります。

右袖口の裏地にダメージがありますので画像にてご参照ください。

#undercover

#アンダーカバー

#johnundercover

#ジョンアンダーカバー

#MELTINGPOT

#メルティングポット

#supreme

#シュプリーム

#wtaps

#neighborhood

#ネイバーフッド

#COMMEdesGARCONS

#コムデギャルソン

#マルタンマルジェラ

#マルジェラ

#MM6

#ショット

#Shott

#ルイスレザー

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...本革

アウター形...ダブル

フード...フードなし

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 やや傷や汚れあり

