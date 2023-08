❗️送料込・値引き交渉OK・コメント歓迎❗️

[Suzy様専用]Sugimoto Kei 杉本圭 KS-153

1.80→1.48→1.47→1.46

UNCROWD BIG BLUE BIRD 調光

『Rosberg2』BLaC TitaniumCOLORS COLLECTION

YUICHI TOYAMA. U-136 F.Ludwig 01



Ray-Ban サングラス【RB2140F 901/3F】

ちょっと眼鏡が好きな人に知らない方が居ない

STUSSY サングラス VICTOR

デンマークのデザイナーズ眼鏡『BLaC』

【値下げ】ロズビー サングラス

『精悍で軽量、強靭、斬新であり、

【新品未使用】オークリー OAKLEYサングラス ラッチ

そして革新的なデザインであること』を美学とし、

RayBan 国内正規品 木村拓哉さん着 RB2140F-601SR5 S/R5

最新技術を惜しまず注ぎ込んだアイウェアは、

FACTORY900 RF-001 クリア クラウンパント メガネ

デザイン性と耐久性のどちらも

Rey-ban RB2447-F

高次元に昇華されたプロダクトに。

オークリーのメガネ



レイバン メガネフレーム RB6453D /▲OP(コン)

販売価格が5〜7万円程のお品でしたが

GUCCI サングラス GG0493OA

本体のみ出品で破格!

オークリー サングラス 0OO4141 WHISKER



正規 レア グッチ ロゴ ベルトバックル装飾 シールドサングラス 黒系茶 付属有

F1パイロットから命名されており、

プロフ必読!! LOHAS様 専用

史上2組目親子二代F1ワールドチャンピオンに輝く、

Oakley Pro M Frame オークリー プロMフレーム

1982年ケイヨ・エリク・"ケケ"・ロズベルグ

MARKUS T メガネ

2016年ニコ・エリク・ロズベルグから

【稀少】レイバン サングラス

名付けられてます。

OAKLEY LATCH SQUARE



TOM FORD トムフォード サングラス

フロントは珈琲カラーの

ELEBROU エレブロ エレブロゴルフネーチャー調光偏光レンズ サステナブル

落ち着いた色調ですが、

哀川翔モデル SAMURAI SHO

テンプル表面のカーボン地・

MONCLER モンクレール メガネ 伊達メガネ メンズ レディース アイヴァン

裏にチラリと見える差し色は、

[レイバン] サングラス

シーンを選ばない上品でスッキリとした印象。

eyevol LORENCE ローレンス DEMI

日本人に似合うナチュラルなシェイプで、

OAKLEY Sutro lite Prizm 24k オークリースートロライト

サイズ感も着けやすいモデルです。

⭐️OLIVER PEOPLES×Brunello Cucinelli■サングラス



金子眼鏡 KM31

4層ドライ・カーボン製テンプルは

バレンシアガ メガネ メンズ !

チタニウム製の芯を骨格に積層させており、

DIOR HOMME ディオール サングラス PRESSURE プレッシャー

(ドライ・カーボンはNASA・レーシングカー等に使われ、製造コストは通常の6倍、カーボン生地模様ひとマスに約三千本のカーボン糸が織り込まれてます)

SAINT LAURENサングラス

フロントの構成は

トムフォード TOMFORD TF5295

超軽量薄型ベータチタン1枚シートから製作

未使用 レイバン rayban rb3637 サングラス ラウンド クロマンス

脅威の軽さとしなやかでタフなフレームは、

【国内正規品】 PRADA メガネフレーム 0PR 13WVF

今までになく洗練された印象。

OLIVERPEOPLES オリバーピープルズ THE ROW AERO LA



vintage made in germany CAZAL sungrass

BLaCを永く愛用してますが、

ほぼ未使用 グッチ GUCCI サングラス ティアドロップ シェリーライン GG

カーボン素材が武骨でカッコよく、

MYKITA+Maison Margiela サングラス MMCRAFT010

チタンの塗装は劣化もなく、

新品 定価13万 GUCCI サングラス

鼻先にレンズだけ乗せたような

新品未使用トムフォード サングラス 伊達メガネ

軽量なフィット感は上質を感じます。

OAKLEY オークリー サングラス FLAK JACKET



OAKLEY オークリー JAWBREAKER ジョウブレイカー カスタム

Mod:Rosberg

MOSCOT LEMTOSH 49 モスコット レムトッシュ

Size:53□19 約 横幅 132㎜ 縦31㎜

最終:【極美品】999.9 S-682T 眼鏡フレーム

Col:coffee/carbon(裏Orange)

完売品 gentle monster helix

素材:チタン/カーボン

MOSCOT モスコット MILTZEN ミルゼン 46 ブラック 国内正規

OPチタン製ヒンジ仕様

Lunor A6-252



金子眼鏡 【新品同様】

フルリムモデルですが、

LemOon様専用 ジョンレノン レンズ無料 近視 乱視 老眼 伊達 丸メガネ

眼鏡屋さんで、

Ray Ban / CLUB MASTER サングラス

ナイロール加工指定の

小沢仁志 OZAWA SPECIAL 999.9 フォーナインズ 新品サングラス

レンズ加工でご使用いただけます。

カルチャーバンク culture bank Mサイズ



OAKLEY ハーフジャケット2.0 プリズムレンズ

最高級クラスのメガネを

オークリー ジョウブレイカー 付属品多数 OAKLEY JAWBREAKER

格安で入手されたい方には

【新品】レイバン サングラス RB3447-001-50 ROUND METAL

良い機会だと思います。

赤西 着用 キャップ blessed Tokyo

眼鏡上級者の方は、

トムフォード サングラス FT0432F 01B 59サイズ アジアンフィット

入手困難な希少フレームを、

UNDER ARMOR アンダーアーマー UA0002 KB7KA サングラス

この機会にコレクションへご検討願います。

【新品】希少 オリバーピープルズ505 DM LimitedEdition雅



persol ペルソール サングラス

送料負担させていただきます。

イッセイミヤケ 金子眼鏡 メガネ サングラス

未使用ですが保管品の為、

FACTORY900 FA-241 Col.063 迷彩 ファクトリー900

ご理解いただける方でお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

