新作 JOHNLAWRENCESULLIVAN スクエアトゥシューズ 黒 27cm ドレス/ビジネス

JOHNLAWRENCESULLIVAN ジョンローレンスサリバンのスクエアトゥのレースアップシューズです。

マグナーニ レザーソールシューズ

ビブラムソールを使用。カジュアルにもドレスにも使える一足。

JM WESTON 180 8C 黒

再販されていない完売品となります。 お探しだった方いかがでしょうか？

フェランテ ローファー スリッポン スエード グレー サイズ7



CARMINA カルミーナ スエード ホールカット レザースニーカー 7 革靴

- COWHIDE

ナナミカxドクターマーチン ローファー REGAL Dr.Martens

- ビブラムソール

ユケテン スタッズローファー

- ヒール高 5.5cm

【超美品】Portaille ポルタユ スエード 革靴 ネイビー



madras マドラス ストレートチップ フルブローグ 牛革レザーシューズ27

■カラー

バーウィック プレーントゥ 7.5

ブラック

新品カステルバジャックCASTELBAJAC皮革２７㎝スニーカーレザーシューズ茶



ジバンシー ドレスシューズ 40 ユニセックス モンクストラップ スタッズ

■サイズ

【 美品 】BOTTEGA VENETA レザーシューズ ダービーシューズ

UK8 (27cm)

ギリーシューズ ローク UK6



MBスタンダードプレーントゥシューズ（リアルレザー）

■定価

フルセット▪️旧ロゴ J.M.WESTON 300 7C 極美品 ウエストン

¥110,000

J.M.Weston 180 loafer navy 4/E ローファー



スコッチグレイン アシュランス 3526DBR

■状態

リーガル

1シーズン使用しました。馴染み若干の使用感ありますが、ソールの減りはほとんどなく良好です。

【レユッカス】Le Yucca's karena uチップ 39 1/2

箱付属

【オーダー価格10万円超】ブラックコードバンオーダーメイドシューズ



London Shoe Make/318（ストレートチップ）

STUDIOUS ステュディオス

★ALDEN★オールデン コードバン Uチップ N6443 7D 革靴

kolor カラー

【未使用デッドストック】Alden／オールデン Uチップ

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

N276 miu miu ミュウミュウ ストレートチップ UK6 メンズ

COMME des GARCONS コム・デ・ギャルソン

【JOHN LOBB】barros 9013 廃盤モデル

ATTACHMENT アタッチメント

JMウエストン 180 コインローファー 黒 5.5D WESTON

MARTIN MARJIELA マルタンマルジェラ

新品 Barracuda イタリア製

TOGA トーガ

フェラガモの革靴

Eytys エイティーズ

着用数回Paraboot シャンボード8 1/2 ブラック パラブーツ

OUR LEGACY アワーレガシー

Danner POSTMAN 2 ダナー ポストマン シューズ サービスシューズ

vetements ヴェトモン

★大人気★トリッペン フリンジローファー TIGER タイガー スリッポン 41

balenciaga バレンシアガ

クロケット＆ジョーンズ ホールカット ハンドグレード

martine rose マーティンローズ

G.H.BASS CHN PNY FR/LEATHER

magliano マリアーノ

新品✳︎COLE HAAN✳︎ウィリアムズキャップトゥⅡ✳︎定価41,800円

ドレスシューズ スクエアトゥシューズ ラバーソールシューズ ブーツ 靴 デニム ジャケット スーツ

PRADA プラダ メンズ スリッポン シューズ 24.5 黒

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

JOHNLAWRENCESULLIVAN ジョンローレンスサリバンのスクエアトゥのレースアップシューズです。ビブラムソールを使用。カジュアルにもドレスにも使える一足。再販されていない完売品となります。 お探しだった方いかがでしょうか？- COWHIDE- ビブラムソール- ヒール高 5.5cm■カラーブラック■サイズUK8 (27cm) ■定価¥110,000■状態1シーズン使用しました。馴染み若干の使用感ありますが、ソールの減りはほとんどなく良好です。箱付属STUDIOUS ステュディオスkolor カラーLAD MUSICIAN ラッドミュージシャンCOMME des GARCONS コム・デ・ギャルソンATTACHMENT アタッチメントMARTIN MARJIELA マルタンマルジェラTOGA トーガEytys エイティーズOUR LEGACY アワーレガシーvetements ヴェトモンbalenciaga バレンシアガmartine rose マーティンローズmagliano マリアーノドレスシューズ スクエアトゥシューズ ラバーソールシューズ ブーツ 靴 デニム ジャケット スーツカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐️40周年限定モデル⭐️ REGAL サドルシューズ 26 ブラックBENIR(ベニル)ブラウン 25.5cm メンズシューズ ウエディング 革靴ingenuity インジェニティ ストレートチップ サイズ7 神匠 F3708Paraboots REIMS UK5.5 NUITNinon様専用 美品TOD’S フェラーリ ドライビングシューズ 26.5cmSANTONI 3アイレット ブーツユナイテッドアローズ UA1002 エナメルシューズ US8 26cm新品アレンエドモンズSTRAND リカラー us7.5E jp25.5 E【美品】オールデン Alden 9901 サイズ7 1/2 コードバン