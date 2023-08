VINTAGE HERMES Chaine d‘Ancre TPM

シェーヌダンクル

※全て現物写真です。

○Vintage

元々Vintageとして購入しております。購入後は未使用です。Vintageとしては、とても良い状態かと思います。キズはほとんど確認出来ません。

○販売内容

本体のみの出品です。BOXや、付属品等はございません。

※素材やデザイン、製造の特性上、Vintageに限らず、小キズやくすみ等の風合いは、新品の場合でもございますので、予めご了承ください。

※シルバーやVintage Jewelryの特性についてご理解頂いたお客様のみ、ご注文をお願い致します。

以下、購入ショップでの詳細です。

■数あるエルメスのジュエリーの中で圧倒的な人気を誇る、シェーヌダンクルのブレスレット。そのディティールの美しさは、どんなスタイルにも落とし込める魅力があります。惜しくも廃盤となったTPMサイズのモデルでは、非常に希少なトグルバータイプです。

■アイテムサイズ フリー

幅 0.5cm、内寸 16cm、重さ16g

■Product

素材 / 925シルバー

コマ数 / 26コマ

※ベイクルーズで購入の、確実な正規品です。

■ご注意点

※シルバー磨きによる、極細かな小キズ等はある場合がございます。

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

