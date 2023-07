【サイズ】

表記→不明 M相当

肩幅51cm 身幅84cm 着丈93.5cm 袖丈57.5cm

170cm前後の細身の男性で良いサイズ

かと思います。

【状態】

目立った使用感無く気になる汚れや

ダメージなどございません。

襟ぐり、袖口など傷み易い箇所も

綺麗な状態を保っています。

穴や傷などなく生地もしっかりとしています。

状態の良いビンテージ品です。

【商品説明】

1900-1920年代頃の物と思われる

フランス物のビンテージスモック。

素材はインディゴリネン。やや厚みの

あるしっかりとした素材。

作業着として着用されていた物です。

光沢のあるものが多い中落ち着いた印象の生地、

この手の物としてはギャザーや装飾も

控えめで着こなし易いデザインです。

サイズも大きすぎないのでビッグシルエットの

シャツ感覚で着用できます。

フランスビンテージの世界では定番の

アイテムなので比較的数は見かけますが

実用を考えると選択に値する個体は

少ないように思います。

そういった観点から判断してもこの

一着は非常に着こなしやすいかと

思います。

お探しだった方はこの機会に

ご検討下さい。

【サイズ】表記→不明 M相当肩幅51cm 身幅84cm 着丈93.5cm 袖丈57.5cm170cm前後の細身の男性で良いサイズかと思います。【状態】目立った使用感無く気になる汚れやダメージなどございません。襟ぐり、袖口など傷み易い箇所も綺麗な状態を保っています。穴や傷などなく生地もしっかりとしています。状態の良いビンテージ品です。【商品説明】10s20s30s ビンテージ アンティーク フランス インディゴスモック 羊飼い ワークウエア1900-1920年代頃の物と思われるフランス物のビンテージスモック。素材はインディゴリネン。やや厚みのあるしっかりとした素材。作業着として着用されていた物です。光沢のあるものが多い中落ち着いた印象の生地、この手の物としてはギャザーや装飾も控えめで着こなし易いデザインです。サイズも大きすぎないのでビッグシルエットのシャツ感覚で着用できます。フランスビンテージの世界では定番のアイテムなので比較的数は見かけますが実用を考えると選択に値する個体は少ないように思います。そういった観点から判断してもこの一着は非常に着こなしやすいかと思います。お探しだった方はこの機会にご検討下さい。

