ご覧頂きありがとうございます!

グッチ オーバーサイズ Tシャツ GUCCI ホワイト 白系



シュプリーム☆

こんのすけ様ロンTブラックパープル

ビッグアーチロゴ入りTシャツ

【商品情報】

・ブランド: supreme

・色柄: ホワイト 白

※ 写真撮影なので多少の色合いの

誤差はご容赦下さい。

・サイズ表記: M

・サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:71

身幅:55

肩幅:48

袖丈:25

・素材:綿 100%

・状態: USED

目立った傷や汚れは無く、

まだまだご使用頂けます!

※古着になりますので、

ご理解の上ご購入をお願い致します。

【閲覧いただいた皆様にお得な情報】

・当ショップではフォロワー様限定で

お得な”割引”を行なってます✨

・90s 90年代の古着から、

パーカー 、 スウェット 、 アウター や

ジャケット Tシャツ などをメインに

メンズ から レディース まで

揃えております!

ぜひご覧になっていってください^ ^

#古着屋ROOTSコレクション

・送料無料・即購入もOKです!

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^

よろしくお願い致します!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます!シュプリーム☆ビッグアーチロゴ入りTシャツ【商品情報】 ・ブランド: supreme ・色柄: ホワイト 白 ※ 写真撮影なので多少の色合いの 誤差はご容赦下さい。 ・サイズ表記: M ・サイズ詳細 (単位:cm) 着丈:71 身幅:55 肩幅:48 袖丈:25 ・素材:綿 100% ・状態: USED 目立った傷や汚れは無く、 まだまだご使用頂けます! ※古着になりますので、 ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】 ・当ショップではフォロワー様限定で お得な”割引”を行なってます✨ ・90s 90年代の古着から、 パーカー 、 スウェット 、 アウター や ジャケット Tシャツ などをメインに メンズ から レディース まで 揃えております! ぜひご覧になっていってください^ ^ #古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです!・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、 ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^ ^よろしくお願い致します!

