贈り物 スキャンカットDX SDX1010EP PC周辺機器

スキャンカットDX ブラザー SDX1010EP

2021年に購入しました。

数回程使用し使用頻度が少ないため出品致します

スキャンとカットの動作確認済みです。

問題なく動いています。

[付属品]

・自動調節用替刃とホルダー

・自動調整用替え刃 定価3300円

・スパチュラ

・タッチペン

・付属品バッグ

・操作早見表

・アイロン接着シート

・スキャンカット用パンホルダー

・スキャンカット専用 カラーペン

弱粘着カッティングマットは使えますが使用感があります。

希望があれば同封致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

