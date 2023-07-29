お知らせ ログイン 会員登録 出品
正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ

商品の説明

MICHEL HENAU（ミッシェル エノウ）はデザイナー Michel Henau-ミシェル エノウにより1965年に設立されたベルギーのアイウェアブランドです。70年代には“OBJECTS”というコレクションを発表。その後、ファッションブランドとのコラボレーションなどによりベルギーのファッションシーンで注目されるブランドへと成長しました。
【GW限定セール】トムフォード メガネフレーム FT5625-F-B 090

レイバン　Ray Ban アビエーター　ラージメタル　RB3025 偏光レンズ
定価：40,490円
超美品◎レイバン サングラス RB4260D 601/1 57-19 黒

RayBan ウェイファーラー WAYFARERRB2140F901/3F52
※包装・梱包つきましては、防水のナイロンパックと緩衝材で商品を保護して発送させていただきます。
ジャックデュラン TESHIMA 324 希少モデル ワインカラー

AHLEM アーレム　眼鏡
※ 反射防止コーティングが施された伊達メガネ用のレンズを使用しています。
最終値下げネイバーフッド✖️エフェクターbig trump

OV5482S.14084C.51口20.145
※大阪府大阪市西区堀江の眼鏡店
GENTLE MONTSER ジェントルモンスター サングラス
〝epice〟にて購入しました。
こう様専用(カラーレンズ付き)モスコット ミルゼン46
（購入後は暗所にて保管）
MASUNAGA　増永眼鏡　マスナガ　メガネフレーム　GMS-806　鼈甲

レイバン 未使用 rb4345 サングラス クリア ラウンド グラデーション
※値下げ相談可能です。
【新品未使用】オリバーピープルズ OLIVER PEOPLES 507C
コメントお待ちしております。
spec espace　ES-8201 西野正美手仕事　CE-10 濃グレー

ヴィンテージ CAZAL 171 オールドスクール
#メガネ #眼鏡 #伊達メガネ #ファッション

Ray-Ban メガネフレーム 度入り RB8731D チタン ブラック 中古

商品の情報

商品の状態未使用に近い

オークリー Radar EV

JULIUS TART OPTICAL FDR 46-22 アンバー 山田レン

モンクレール ML5018 001 高級メガネ フレーム イタリア製 ブラック

eyevan auralee 21ss サングラス
MICHEL HENAU（ミッシェル エノウ）はデザイナー Michel Henau-ミシェル エノウにより1965年に設立されたベルギーのアイウェアブランドです。70年代には“OBJECTS”というコレクションを発表。その後、ファッションブランドとのコラボレーションなどによりベルギーのファッションシーンで注目されるブランドへと成長しました。定価：40,490円※包装・梱包つきましては、防水のナイロンパックと緩衝材で商品を保護して発送させていただきます。※ 反射防止コーティングが施された伊達メガネ用のレンズを使用しています。※大阪府大阪市西区堀江の眼鏡店〝epice〟にて購入しました。（購入後は暗所にて保管）※値下げ相談可能です。 コメントお待ちしております。#メガネ #眼鏡 #伊達メガネ #ファッション

商品の情報

商品の状態未使用に近い

正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ

3分钟前

正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ

¥19,000 ¥14,250

(税込) 送料込み
6
1
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 小物
    3. サングラス/メガネ
    4. MICHEL HENAU
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

0934ceaaf0f3ed

 371

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (1)

0934ceaaf0f3ed
正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ 正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ

Authentic Michel Henau ZO U53 Grey Marble 46-17-135 Glasses Made In France

Authentic Michel Henau ZO U53 Grey Marble 46-17-135 Glasses Made In France


NEW MICHEL HENAU EYEGLASSES HANDMADE IN FRANCE

NEW MICHEL HENAU EYEGLASSES HANDMADE IN FRANCE


Michel Henau | Your #1 Eyewear consultant!

Michel Henau | Your #1 Eyewear consultant!


Michel Henau | Your #1 Eyewear consultant!

Michel Henau | Your #1 Eyewear consultant!


View on the past and the future | Henau Eyewear

View on the past and the future | Henau Eyewear


Authentic Michel Henau ZO U53 Grey Marble 46-17-135 Glasses Made

Authentic Michel Henau ZO U53 Grey Marble 46-17-135 Glasses Made


Michel Henau | Your #1 Eyewear consultant!

Michel Henau | Your #1 Eyewear consultant!

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ
© www.inba.net, Inc.