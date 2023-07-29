正規店仕入れの MICHEL HENAU サングラス/メガネ

MICHEL HENAU（ミッシェル エノウ）はデザイナー Michel Henau-ミシェル エノウにより1965年に設立されたベルギーのアイウェアブランドです。70年代には“OBJECTS”というコレクションを発表。その後、ファッションブランドとのコラボレーションなどによりベルギーのファッションシーンで注目されるブランドへと成長しました。

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MICHEL HENAU（ミッシェル エノウ）はデザイナー Michel Henau-ミシェル エノウにより1965年に設立されたベルギーのアイウェアブランドです。70年代には“OBJECTS”というコレクションを発表。その後、ファッションブランドとのコラボレーションなどによりベルギーのファッションシーンで注目されるブランドへと成長しました。定価：40,490円※包装・梱包つきましては、防水のナイロンパックと緩衝材で商品を保護して発送させていただきます。※ 反射防止コーティングが施された伊達メガネ用のレンズを使用しています。※大阪府大阪市西区堀江の眼鏡店〝epice〟にて購入しました。（購入後は暗所にて保管）※値下げ相談可能です。 コメントお待ちしております。#メガネ #眼鏡 #伊達メガネ #ファッション

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