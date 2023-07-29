【正規品質保証】 アップ＆ダウン ステップ2 ローラーコースター 71140 STEP2 乗用玩具 三輪車/乗り物

中古品です。

セグウェイ(エレクトリックバランスボード)

分割式で重ねて収納出来ます。

ストライダースポーツ ロッキングベースセット オレンジ



ninebot 子ども用eKickScooter E8

メーカーSTEP２

立ち乗り 二輪ボード セグウェイ バランススクーター チックスマートD1

商品名Up & Down Roller Coaster

ステップ2 アップ＆ダウン ローラーコースター 乗用玩具 STEP2 71140

型番711400

セグウェイ(エレクトリックバランスボード)

サイズ線路：37.5 x 312.4 x 77.5 cm 車：38.1 x 59.1 x 33 cm

ストライダースポーツ ロッキングベースセット オレンジ

BOX：110.5 x 66.7 x 41.3 cm

ninebot 子ども用eKickScooter E8

重さ16.78kg

立ち乗り 二輪ボード セグウェイ バランススクーター チックスマートD1

対象年齢２歳から

ステップ2 アップ＆ダウン ローラーコースター 乗用玩具 STEP2 71140

安全基準ヨーロッパ規格適合(EN-71)

セグウェイ(エレクトリックバランスボード)

生産国Made in USA

ストライダースポーツ ロッキングベースセット オレンジ

仕様耐久重量：22.7 kg

ninebot 子ども用eKickScooter E8

コースター全長：3.05 ｍ

立ち乗り 二輪ボード セグウェイ バランススクーター チックスマートD1



ステップ2 アップ＆ダウン ローラーコースター 乗用玩具 STEP2 71140

新品定価49800円

セグウェイ(エレクトリックバランスボード)



ストライダースポーツ ロッキングベースセット オレンジ



ninebot 子ども用eKickScooter E8

対象年齢···2歳から

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

中古品です。分割式で重ねて収納出来ます。メーカーSTEP２商品名Up & Down Roller Coaster型番711400サイズ線路：37.5 x 312.4 x 77.5 cm 車：38.1 x 59.1 x 33 cmBOX：110.5 x 66.7 x 41.3 cm重さ16.78kg対象年齢２歳から安全基準ヨーロッパ規格適合(EN-71)生産国Made in USA仕様耐久重量：22.7 kgコースター全長：3.05 ｍ新品定価49800円対象年齢···2歳から

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

立ち乗り 二輪ボード セグウェイ バランススクーター チックスマートD1ステップ2 アップ＆ダウン ローラーコースター 乗用玩具 STEP2 71140セグウェイ(エレクトリックバランスボード)ストライダースポーツ ロッキングベースセット オレンジninebot 子ども用eKickScooter E8立ち乗り 二輪ボード セグウェイ バランススクーター チックスマートD1