MSGMのプリーツスカート

とてもポップで夏らしいプリント柄が素敵なロングスカート

鮮やかな黄色や赤、モノトーンにポップなフルーツやイカリプリントの色合いが素敵でほぼコレクション状態でした。

みているだけで元気で惚れ惚れしてしまい大切にしてきました。

綺麗目より少しカジュアルに着こなしたいと思いつつ全然着ていないので

脇ファスナーあき。裏地なし

柄が素敵なので見せたい方を前にしても

新品同様の綺麗な状態です

(吊るして保管しておりますが若干のプリーツのよれ、発送の時のおたたみなどお許し下さい)

よろしくお願い致します

価格9万円ほど

サイズ 40

スカート丈(ベルト下より)約82cm

ウエスト(グログランテープ)約32.5cm

素材

ポリエステル100%

自宅保管のため気になる方はご遠慮下さい

どなたか着て頂ける方宜しくお願いします。

他にもいろいろ出品していますのでもしよろしかったらご覧になって下さい。

※商品は専用・契約済・お取り置き以外、コメント順ではなく元のお値段に近い方を優先とさせていただきます。商品に充分ど理解の上ご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエスジイエム 商品の状態 未使用に近い

