値下げ等のコメントはスルーさせていただきます。また、取り置き・専用等は一切行っておりません。コメントなしで即購入可能です。宜しくお願いします。

【極美品】New Balance MR993GL 28.5cm



Fucking Awesome Adidas Samba サンバ

JORDAN BRAND

26.9cm northwave / ノースウェーブ ミッドカット スニーカー

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン3 レトロ

ナイキ エアジョーダン1 ミッド ジムレッド 【28.5cm】中古品

CK9246-108

だっぺよ 様專用Onitsuka Tiger (オニツカタイガー)

ホワイト/レーザーオレンジ-セメントグレー-ブラック

27.5 新品ナイキ エアフォース1 NIKE AIR FORCE1 UNITY



NIKE SB DUNK LOW PRO QS POLAROID 25cm

レディースサイズ28.5cm US11.5

Air Jordan 9 Retro 30cm

*ウィメンズモデルのため、作りが小さめです。メンズサイズは通常履いているモデルより0.5cm上のサイズをおすすめします。

ナイキ エアジョーダン1 ロー JORDAN1 LOW SE 新品 27.5cm



NIKE AIR SHAKE NDESTRUKT 28.5cm

中古ですが、アウトソール以外は目立った汚れなど見受けられません。

新品 New Balance × COMME des GARCONS HOMME



NIKE×sacai LDV WAFFLE BLACK ナイキ サカイ ワッフル

以下、商品紹介の抜粋です。

ナイキ エアジョーダン1 nike "Taxi" タクシー 24cm



レディメイドBlazer Mid Nike×READYMADE

1987年~1988年シーズンにマイケル・ジョーダンが着用していたAIR JORDAN 3(エアジョーダン3)。1988年にリリースされ、JORDAN(ジョーダン)シリーズ初のビジブルエアを搭載したモデルで、30年以上経った今でも、高い人気を誇る名作スニーカー。

未使用新品 adidas 『PW 0 TO 60 80S EF7215』27.0

本作は、ウィメンズモデルをベースにしたAIR JORDAN 3(エアジョーダン3)に、美しいホワイトタンブルレザーアッパーと特徴あるエレファント柄に、夏らしいレーザーオレンジをアクセントにした新作カラー。

nike dunk low ナイキ ダンク ロー 節分

サイドからヒールのミッドソールやシュータンのジャンプマンロゴ、シューレースホールにレーザーオレンジを採用した注目のカラーモデルです。

zespa ゼスパ フランス製 27㎝ 購入価格¥42,000



new balance M990v2 M990WB2 US10 28cm

2020年8月発売

新品未使用 adidasオリジナル SUPERSTARコラボ



ナイキエアジョーダン1 シカゴ 27.0 国内正規品、新品未使用

バッシュ バスケ スニーカー

ADIDAS SAMBA ADV 27.5cm アディダス HP9085 サンバ

ヴィンテージ ビンテージ vintage

ニューバランス 550 ホワイトグリーン 25cm

ジョーダン2

アディダス ZX 2K BOOST STAR WARS ハン・ソロ モデル

ジョーダン3

残り1日超レア限定×atmos GEL-LYTE3 OG "NYCSUBWAY"

ジョーダン4

NIKE AIR JORDAN1 ROYAL ナイキ エアジョーダン1 ロイヤル

ジョーダン1

モックフロー✕アンダーカバー

ジョーダン6

クリストファーネメス 靴

ジョーダン11

アディダス サンバ ホワイト ブラックガム samba OG

USA NBA シカゴ ブルズ ロサンゼルス レイカーズ

ズームxインヴィンシブルラン2

コービー KOBE

コンバースチャックテイラー

soph fcrb fragment

ナイキ ダンク HIGH レトロ JP 27

supreme シュプリーム

New Balance M990V6 GL6 us10.5(28.5cm)

エアマックス AIRMAX エアフォース AIRFORCE HAL0009

新品 ヴァレンティノ 1Y2S0830BLU A01 スニーカー 41.5

80126290-1000

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

値下げ等のコメントはスルーさせていただきます。また、取り置き・専用等は一切行っておりません。コメントなしで即購入可能です。宜しくお願いします。JORDAN BRAND ナイキ ウィメンズ エアジョーダン3 レトロ CK9246-108 ホワイト/レーザーオレンジ-セメントグレー-ブラックレディースサイズ28.5cm US11.5*ウィメンズモデルのため、作りが小さめです。メンズサイズは通常履いているモデルより0.5cm上のサイズをおすすめします。中古ですが、アウトソール以外は目立った汚れなど見受けられません。以下、商品紹介の抜粋です。1987年~1988年シーズンにマイケル・ジョーダンが着用していたAIR JORDAN 3(エアジョーダン3)。1988年にリリースされ、JORDAN(ジョーダン)シリーズ初のビジブルエアを搭載したモデルで、30年以上経った今でも、高い人気を誇る名作スニーカー。本作は、ウィメンズモデルをベースにしたAIR JORDAN 3(エアジョーダン3)に、美しいホワイトタンブルレザーアッパーと特徴あるエレファント柄に、夏らしいレーザーオレンジをアクセントにした新作カラー。サイドからヒールのミッドソールやシュータンのジャンプマンロゴ、シューレースホールにレーザーオレンジを採用した注目のカラーモデルです。2020年8月発売バッシュ バスケ スニーカー ヴィンテージ ビンテージ vintageジョーダン2ジョーダン3ジョーダン4ジョーダン1ジョーダン6ジョーダン11USA NBA シカゴ ブルズ ロサンゼルス レイカーズ コービー KOBEsoph fcrb fragmentsupreme シュプリームエアマックス AIRMAX エアフォース AIRFORCE HAL000980126290-1000

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メゾンマルジェラスニーカーeytys harmony【国内正規品】NIKE ナイキ W LAHAR LOW ラハール ロー 28.5NIKE エアバラージadidas Munchen アディダス ミュンヘン 新品 28cm再値下げ DESCENDANT x ADIDAS CAMPUS DCDT41サイズ AUTRY AULM LS33Nike Air Trainer 3 "Medicine Ball"Travis scott × NIKE AIR JORDAN1 low6/22 最終値下 日本未発売 adidas handball spezial