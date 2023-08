PTTORINOのベイカーチノパンツを出品します。

サイズ:32

カラー:ネイビー

状態:未使用

参考売価:48,000円程度

素材:コットン100%

ドレススラックスからカジュアルまで、はたまたモードやストリート、スポーツなど、メンズパンツにおけるトータルブランドへと成長を遂げたPTTORINO。

そんなPTTORINOより、WORN OUTシリーズのベイカーパンツを出品します。

高級感とヴィンテージ感を併せ持ったWORN OUTシリーズは、エイジング加工された生地が持つこなれた雰囲気が特的です。

ベイカーパンツの持つ無骨な印象を残しながら、タックインや程よいテーパードシルエットで、どこかドレッシーな雰囲気も兼ね備えています。

昨今のワークミックスのトレンドにもマッチする、汎用性の高いパンツです。

お色はネイビー。

合わせ易い色味でスタイルを選ばず重宝して頂けると思います。

当方178cm66kgで丁度良い着用感です。

未使用 PTTORINO PT01 WORNOUT ベイカーチノ 32 ネイビー



安価で出品しますので、この機会にご検討ください。

【サイズ詳細】

ウエスト40.5、股上30、股下73、裾幅18

※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

【注意事項】

先日写真のイメージ違いのご指摘を購入者様から頂きました。

撮影環境や携帯のカメラ解像度により多少現物と色差がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。

【下記のブランドをお好きな方に】

#デペトリロ

#スティレラティーノ

#ラルディーニ

#タリアトーレ

#LBM

#チルコロ

#ブリッラペルイルグスト

#フィナモレ

#ジャンネット

#ゴールデングース

#フィリップモデル

#マルタンマルジェラ

#PT01

#PT05

#INCOTEX

#gta

#SIVIGLIA

#pttorino

#berwich

#ベルウィッチ

#イガラシトラウザーズ

他サイトでも販売しておりますので、売り切れてしまう場合があります。

予めご留意願います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピーティーゼロウーノ 商品の状態 新品、未使用

PTTORINOのベイカーチノパンツを出品します。サイズ:32カラー:ネイビー状態:未使用参考売価:48,000円程度素材:コットン100%ドレススラックスからカジュアルまで、はたまたモードやストリート、スポーツなど、メンズパンツにおけるトータルブランドへと成長を遂げたPTTORINO。そんなPTTORINOより、WORN OUTシリーズのベイカーパンツを出品します。高級感とヴィンテージ感を併せ持ったWORN OUTシリーズは、エイジング加工された生地が持つこなれた雰囲気が特的です。ベイカーパンツの持つ無骨な印象を残しながら、タックインや程よいテーパードシルエットで、どこかドレッシーな雰囲気も兼ね備えています。昨今のワークミックスのトレンドにもマッチする、汎用性の高いパンツです。お色はネイビー。合わせ易い色味でスタイルを選ばず重宝して頂けると思います。当方178cm66kgで丁度良い着用感です。安価で出品しますので、この機会にご検討ください。【サイズ詳細】ウエスト40.5、股上30、股下73、裾幅18※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。【注意事項】先日写真のイメージ違いのご指摘を購入者様から頂きました。撮影環境や携帯のカメラ解像度により多少現物と色差がございます事を予めご了承頂けます様お願い致します。【下記のブランドをお好きな方に】#デペトリロ#スティレラティーノ#ラルディーニ#タリアトーレ#LBM#チルコロ#ブリッラペルイルグスト#フィナモレ#ジャンネット#ゴールデングース#フィリップモデル#マルタンマルジェラ#PT01#PT05#INCOTEX#gta#SIVIGLIA#pttorino#berwich#ベルウィッチ#イガラシトラウザーズ他サイトでも販売しておりますので、売り切れてしまう場合があります。予めご留意願います。

