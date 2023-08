訳あり THE Supreme NORTH ブリーチデニムマウンテンジャケット FACE マウンテンパーカー

ご覧いただきありがとうございます。

新品 THE NORTH FACE ジャケット新品未使用タグ付き 再販なし



品番

NP52100l

カラー

ID インディゴブリーチデニムプリント

サイズ

S

購入先 supremeオンライン

着用回数 室内で試着のみ

2021AW に発売のsupreme ノースフェイス コラボのマウンテンジャケットになります。

配色 模様 が個体により様々なので、写真にてご判断お願い致します。

その他 写真希望あればコメントにてお知らせ下さい。

#シュプリーム

#ザ・ノースフェイス

#thenorthface

#マウンテンジャケット

#シュプノース

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

