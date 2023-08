人気新品 NEW 灰D koala ダブルグレー ニューコアラ マットレス マットレス

サイズ···ダブル

●サイズ・重量

高さ: 23 cm

幅: 140 cm

長さ: 195 cm

重さ: 30.59 kg

●素材

マットレスの側生地「純正カバー」

表面素材:ポリエステル 65%・テンセルリヨセル繊維 35%

滑り止めベース素材:ポリエステル 100%(PVCドット加工あり)

その他の素材:ポリエステル 100%

マットレス芯材

ポリウレタンフォーム 100%

硬さ(単位ニュートン):上層部「ふつう」:80N 下層部「かため」:100N

反発弾性率:37%

※ベッドフレームは付属しません。

※展示品中古の為微小の傷汚れがあります、新品同様をご希望の方や微小の汚れが気になる方はご遠慮下さい。

※コロナの影響で発送が遅くなる場合があります。

※商品到着後、商品説明と相違がある場合は取引メッセージからご連絡下さい。

確認の上対応させて頂きます。

※以下一読下さい。 展示品・保管品となりますので、完璧な状態を求められる方・神経質な方のご購入はご遠慮ください。

ご不明な点などあれば、気軽にご質問下さい。

実際の色味がモニターや撮影条件によって若干異なることがございます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

