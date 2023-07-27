パーティを彩るご馳走や YINGFA 競泳水着 女子水着 レディース 水着 大きい ハイレグ Tバック 水着スポーツ用

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆即購入OK⬛︎ ヒップやウエストなどは 多少表記以上の方でもストレッチが 御座いますので大丈夫です⬛︎ 状態は良好な方だと思いますが 長らく保管してた御品になりますので 現状品に御理解お願い致します #tk水着 ←オススメ #tkレディース ←check⬛︎ 品名 スポーツ水着⬛︎ ブランド YINGFA⬛︎ タイプ ハイカット Tバック⬛︎ サイズ XL ( ヒップはTバックなのでサイズフリー )⬛︎ パッドあり☆ パソコン編集の為、画像が実物と 色差がある場合が御座いますので 御了承願います☆ 細かいことを気にする方や ショップと同じサービスを 求める方は御遠慮ください フリマ感覚でお願い致します☆ 発送はネコポスになりますので 発送中に潰れがある場合が御座います 御了承ください XLサイズ 女子水着水着女子水着ワンピーススピード水着水着スピードスポーツ水着スポーツ用水着大きい水着大きいサイズ大きなサイズ水着大きいサイズコスプレコスチュームレースクイーン水泳LL水着XL水着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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