【おトク】 レア90s【古着】アディダス 刺繍ナイロンジャケット メンズL ナイロンジャケット

※即購入OK

【商品説明】

adidas アディダス

刺繍ナイロンジャケット

【状態】

目立つダメージなし。

※クリーニング済み

※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(><)

※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。

【カラー】

グリーン

【サイズ(cm) 】

メンズL程(US M)

肩幅52

身幅61

着丈66

袖丈66

※必ずサイズご確認ください

【フォロー割引あり】

ご購入前にコメント下さい!

2000円~ (200円引き)

10000円~(300円引き)

15000円~(500円引き)

【配送】

メルカリ便(匿名配送)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

