1年ほど前にsaadで購入した物たちになります。

本物フリーメイソン ピンキーリング 10金+シルバー925 13号

バラ売り不可。

stop light(ストップライト)

①と②のリングが同サイズで③と④のリングが同サイズになります。

GUCCI SV925・シルバー Gリング



付属品完備 SAINT LAURENT PARIS 13AW ゴルメットリング

リングの大きさ

juniper様 専用 Ann Demeulemeester リング

↓↓↓

週末値下げ✨18金❗️カーブチェーンリング❗️22号



美品 19号 RICH DOOR リッチドア カレッジ リング ステュディオス

①・・・内径約2.1cm 人差し指、中指向け

エーアンドジーA&G フレアバンド リング

②・・・①と同じ

GUCCI タイガーヘッド リング 17号

③・・・内径約1.9cm 薬指向け

FIRST ARROW'sファーストアローズ太陽モチーフリング/K18×シルバー

④・・・③と同じ

GUCCI 指輪 ブラック 20号



希少・廃盤【SAAD】Silver 太陽神リング 指輪

購入後の返品、返金、クレームは受け付けません。

【希少品】PT 950プラチナの指輪1カラットのダイヤモンド 19

発送中のトラブルに関しては責任を負いません。

TIFFANY&CO.ティファニー チタン リング 指輪



HOPI Jason Takala ホピ ジェイソン・タカラ SV×14K

1年ほど前にsaadで購入した物たちになります。バラ売り不可。①と②のリングが同サイズで③と④のリングが同サイズになります。リングの大きさ↓↓↓①・・・内径約2.1cm 人差し指、中指向け②・・・①と同じ③・・・内径約1.9cm 薬指向け④・・・③と同じ購入後の返品、返金、クレームは受け付けません。発送中のトラブルに関しては責任を負いません。youngersongフリークスストアコラボレーションコラボザッツライフ that's lifeヤンガーソング FREAK'S STOREyounger song90909090sciatreDAYDAYyouth loserstealhaveagoodtimebrain deadhufvans81teeztbobkaoyorinakamihangoverstussyステューシーblack eye patchブラックアイパッチApple buter storebottverdybuttercreative drug store provkebozwackomaria palaceparagraphwarphuman madexlargekangolコムドットcom.ゆうたやまとトレーナースタジャン総柄シャツセットアップスラックスチェックTシャツパーカースウェットカーディガンニットベストハーレーダビットソンHarley-Davidsonlevis y-3バケットハットオーバーオールvansHYSTERIC GLAMOURヒステリックグラマーwacko mariaワコマリアstone islandストーンアイランドgolf wanglacosteラコステtommyTOMMY HILFIGERトミーヒルフィガーカーハート carharttディッキーズdickeisstudioushareryo takashimagapギャップnauticaノーティカスラッシャーthrasherthenorthfaceザノースフェイスpatagoniaパタゴニア llbean エルエルビーンnikeナイキadidasgenzai

