【オープニング大セール】 【未使用】レイビームス　ギャザーワンピース ロングワンピース

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Ray BEAMS
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自宅保管となりますため、ご理解いただける方のみご購入下さい♪
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
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|レイビームス
|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧頂きありがとうございます。Ray BEAMSレイビームスビームスサイドヘムギャザーワンピースインナーキャミソール付きブラックワンサイズ未使用 タグ付き身幅:50.5cm着丈:120cm購入した時のまま保管しておりましたが、自宅保管となりますため、ご理解いただける方のみご購入下さい♪
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|商品のサイズ
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|レイビームス
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