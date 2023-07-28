【オープニング大セール】 【未使用】レイビームス　ギャザーワンピース ロングワンピース

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ご覧頂きありがとうございます。Ray BEAMSレイビームスビームスサイドヘムギャザーワンピースインナーキャミソール付きブラックワンサイズ未使用 タグ付き身幅:50.5cm着丈:120cm購入した時のまま保管しておりましたが、自宅保管となりますため、ご理解いただける方のみご購入下さい♪

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