ご覧頂きありがとうございます。

新品国内正規品シュプリームカートコバーンTEEサイズM



・即購入OKです。

・基本的に送料無料になります。

・フォロー割

※フォローして下さった方には、割引致します。詳細はプロフィールにてご確認ください。

※ご購入前にコメント欄からお知らせ下さい。

※すでにフォロー頂いている方には毎回適応致します!!!

※ご購入後の値引きはできかねますので必ず

事前に申し付けください。

【取り扱いブランド】

ナイキ アディダス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミーヒルフィガー バーバリー ポールスミス ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー

#ChanksUsedClothes

#Chanks_パーカー_スウェット

ー ー ー ー ー

商品情報

●商品

NIKE ナイキ

スウェット

古着 ビンテージ

刺繍ロゴ ワンポイントロゴ

グレー

オーバーサイズ

ゆるだぼ

●表記サイズ

XL

●平置き実寸値 (cm)

着丈:64(背中側をネックの付け根から採寸)

身幅:60

肩幅:50

袖丈:53

*素人採寸のため若干の誤差はご了承下さい。

*お手持ちのお洋服と比較してご確認願います。

●コンディション

A〜B

多少の使用感はありますが、大きな目立ったダメージや汚れはありません。比較的美品です。

【S】新品。未着用品。

【A】ほぼ新品、非常に状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはありません。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れがあります。

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れありあるが使用は可能

【注意事項】

*購入の際は、プロフィールを確認の上ご利用ください。

*コンディション表記は主観で記載しておりますことをご了承ください。

気になるところ等ございましたら、気軽にコメント頂けましたら、写真の追加等致します。

*キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。

*used品ということをご理解頂いた上でご購入下さいませ。

他にも古着を中心とした商品を多数出品しておりますので、よろしければこちらをご覧下さい。

#ChanksUsedClothes

#Chanks

最後までご覧頂きありがとうございます。

ご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

