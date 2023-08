ようこそ本日は数ある商品の中からご覧頂きまして誠に有難うございます^_^

★全国送料無料

★丁寧な対応、迅速な発送を心掛けております。

【ブランド】

CONVERSE TOKYO

【カラー】

総柄

【サイズ】

ウエスト 約68〜83.5cm

股上 約30.0cm

股下 約64.0cm

★素人採寸の為、僅かな誤差等はご了承ください。

■付属品:無

【説明・状態】

タグ付きですがあくまで中古品になります。

ウエストにゴムが入っています。

※中古品の為、写真にない多少のキズ、スレなどある場合がございます。

※中古品の性質をよくご理解の上、

写真で状態を判断されてからご購入宜しくお願い致します。

※今後も不定期で出品致しますので是非フォロー宜しくお願い致します。

※SOLD OUTの商品もあるかもしれませんのでご了承下さい。

★最後までご覧頂きありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド コンバーストウキョウ 商品の状態 新品、未使用

