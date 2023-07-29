絶妙なデザイン 無限工房　福竹産業《かに座　座椅子》ローチェア ダイニングチェア

安定感があり、さまざま姿勢に対応し、立ち上がりやすく設計された椅子ですが、機能、設計の美しさ、インテリアとの親和性などバリアフリーデザインの枠を超えて評価されている名作ロングセラー。

無限工房 福竹産業《かに座 座椅子》ローチェア



ダイニングチェア 旭川家具 カンディハウス

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デザイン: 光野有次

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サイズ約 W72 × D53.5 × H50 (SH22) cm

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使用に伴い、背もたれ・シートに軽微な擦れと毛羽立ち、薄い染みが数か所見受けられます。

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その他、アームやフレームに小さな傷と打痕、くすみ、足裏に擦れが御座いますが、割れやぐらつき、軋みなどの大きなダメージの見られない概ね良好なコンディションを保っております。

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(しろイルカ様専用 : 2脚目)スタンダードチェア : Jean Prouve

他にもビンテージ家具など出品しております。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

安定感があり、さまざま姿勢に対応し、立ち上がりやすく設計された椅子ですが、機能、設計の美しさ、インテリアとの親和性などバリアフリーデザインの枠を超えて評価されている名作ロングセラー。色:レッドデザイン: 光野有次サイズ約 W72 × D53.5 × H50 (SH22) cm使用に伴い、背もたれ・シートに軽微な擦れと毛羽立ち、薄い染みが数か所見受けられます。その他、アームやフレームに小さな傷と打痕、くすみ、足裏に擦れが御座いますが、割れやぐらつき、軋みなどの大きなダメージの見られない概ね良好なコンディションを保っております。他にもビンテージ家具など出品しております。#mpifurniture#mpivintage検索/MUGENユニバーサルデザインモダンデザイン座椅子ローチェア北欧インテリア無垢バリアフリー子供椅子介護家具通販生活カタログハウス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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