愛用 WOOLRICH ☆限定☆ / XS 別注 ウールリッチ ダウンジャケット

エディフィス限定カラーのフレンチブルーです。

購入の際は、複数の個体の中から最も毛足の長いリッチなファーを選びました。

定価107,800円

肩幅42、身幅53、着丈74、袖丈64

WOOLRICHのアークティックパーカーはウールリッチを代表する名品と言われ、世界中の人から愛され続けています。1970年頃にアラスカからアメリアへ天然ガスを繋ぐ為のパイプライン作業の際に着用する防寒着として開発されました。

WOOLRICHの名作 ARCTIC PARKAにフレンチブルーをイメージしたEDIFICEオリジナルカラー(ネイビー B)を指定。その他の色も裏地を表地と同色系にし、ボタンもブラック系に仕上げることで、より大人らしくシンプルでソリッドな印象に仕上げました。カジュアルスタイルは勿論のこと、スーツとの相性も良く、ビジネススタイルも上品にまとめてくれる珠玉のアイテムです。

【WOOLRICH / ウールリッチ】

WOOLRICHは、ジョン・リッチ二世が1830年にアメリカ東海岸ペンシルベニア北部に創業したアメリカ最古のアウトドア・ブランド。ハンター用ジャケットからマウンテンパーカ、ダウンジャケットまで幅広いアイテムを展開しています。180年を超える歴史の中で培われたウェアは、常にアップデートを繰り返し、多くのファンを魅了しています。

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン···無地/ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ウールリッチ 商品の状態 未使用に近い

