テーラーメイド RBZロケットボールズ2のフェアウェイウッド、初代ロケットボールズのユーティリティの4本セットです。

●3W 15

純正カーボンS

グリップ:winn Dri-Tac Less Taper standard

ヘッドカバー:純正のものがないので写真のカバーをお付けします。

●5W 19

純正カーボンS

グリップ:winn Dri-Tac Less Taper standard

ヘッドカバー:純正のものがないので写真のカバーをお付けします。

●3U 19 日本仕様

純正カーボン S

グリップ: Lamkin

純正ヘッドカバー付き

●4U 22 US仕様

純正カーボン S

グリップ:winn Dri-Tac Less Taper standard

純正ヘッドカバー付き

※US仕様はバランスが出すぎていた為、バットを0.5インチカットしてD1に合わせています

3U以外は本当に握りやすいモチっとしたお気に入りのグリップに交換(これだけで3本で9,000円程度掛かってます)。

商品の状態は画像でご判断下さい。

本セットはかなり割安にしてます。

3W5Wだけのセット売り、3Uと4Uそれぞれバラ売りverも出品してますのでご覧下さい。

その他出品と同時購入頂ける場合はお値引き頑張ります。

商品の情報 ブランド テーラーメイド 商品の状態 やや傷や汚れあり

