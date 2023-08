【お買得！】 hima://KAWAGOE キャップ 性的殺意 キャップ

多角的に物事を見れない奴には馬鹿にされるキャップ(試着のみ)

hima://KAWAGOE さんの制作物です。

大切に保管しておりましたが身辺整理のため手放します。

hima://KAWAGOE

性的殺意

よふかし性的殺意

イラストレーター

サブカル

病み

メンヘラ

浅い眠り

ねむきゅん

帽子

キャップ

天使界隈

地雷系

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

