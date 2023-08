リユースショップで購入したものの

ノースフェイス テックラウンジカーディガン NT12262 サイズL ブラック

一度も着用しませんでした。

美品の部類に入ると思います。

テックラウンジカーディガン

Tech Lounge Cardigan

THE NORTHFACE テックラウンジ カーディガン

NT12262

グレーっぽいくすみがある黒色です。

前面両サイドにポケットあります。

ジッパーはありません。

以下公式サイトより

特徴

日常のコーディネートを1着で済ませたいミニマリストのニーズに、アウトドアのノウハウで答えたデイリーウエア「テック ラウンジ コレクション」のカーディガン。

マイクロファイバータオルをイメージして開発したポリエステル素材は速乾性に優れ、表面は微起毛で肌触りやわらか。

ストレッチ性がありながらハリのある素材でシワになりにくいのも魅力です。

さらに、コーヒーかすが原料のエスカフェプリントを肌面に施し、においの発生を抑制します。

ロゴは主張を抑えたエンボス加工を採用。

着脱しやすいスナップボタンを使用しています。

縫製箇所には超音波溶着を採用し肌あたりを考慮。

UVプロテクト(UPF50+、紫外線カット率95%以上)機能付き。

旅先で洗濯ネットとしても活用できる、メッシュのスタッフサック付き。

夏のデイリーユースやトラベルに快適な1着です。

フロントスナップボタン仕様

素人採寸で着丈70㎝、身幅60㎝、肩幅48㎝

袖丈64㎝です。

素人、自宅保存、中古品であることを

ご理解の上、プロフィールをご覧いただ

いてから、ご購入をご検討ください。

何かご不明な点がありましたら、ご連絡

くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

