BLUE LABEL CRESTBRIDGE

snidel エンブロイダリーホワイトカラーマーメイドワンピース

ブルーレーベルクレストブリッジ

リネンノースリーブ ジャケット

コットンライクスパンローンワンピース

値下げしました【新品・未使用】イチアンティークス リネンシャツワンピース

定価35,200円

【美品】AMERI サテンロングドレス パーティドレス



Ralph Lauren(ラルフローレン)ワンピース

素材

シアージャガードスリーブ2wayワンピース

ワンピース 本体 ポリエステル100% チェック地 ポリエステル65% レーヨン35%

グレースコンチネンタル 36 パフスリーブジャージワンピース おまけ付き

アンダードレス ポリエステル100%

ネストローブ 麻ワンピース



【まほ様専用】【完売色】マーメイドリブカットワンピース(black)

【Design】

【20日まで/がーちゃん様専用】Ogue. パフスリーブワンピース

身頃にタックを入れてふんわりとさせたガーリーなシャツワンピースです。

Melody Bunny 柄ワンピース

袖口ベルトを付けたパフスリーブがポイントです。

【極美品✨】FRAY I.D 2021 フロントボタンVネックレースワンピース

脇に挟み込んだチェックでブランドらしい華やかさをプラスしました。

【新品タグ付】plage Lawn ボリューム Flare ワンピース 38

綿のような適度なカジュアル感のある見た目ですが、ポリエステル生地のため、シワになりづらくお手入れしやすいのも嬉しいポイントです。

【2点限定】【Darich】ニュアンスドットロングワンピース ピンク 夏 低身長



【美品 現行モデル】ディオール アシンメトリー ロング ドッキング ワンピース

【Fabric】

【新品】ショルダービッグリボン ボリューミーワンピース

天然タッチのやさしい肌ざわりでありながら、ドレープ性を合わせ持つポリエステルスパンヤーンが使用されており、着心地軽く、クリアな表面感が特徴です。

【スペシャル】花柄 ワンピース バラ 丸襟 総柄 ピンク クラシカル レトロ

素材の特性上シワになりづらくお手入れしやすい素材です。

本日タイム中⭐︎ピンクハウス 綺麗なオーナメントローズプリントワンピース 新品



R&D.M.Co-ロングシャツ シルクワンピース

ネイビー

FRAY I.D 割繊チンツプリーツスカート fwfs211046

ストーンベージュチェック

miichanさん専用 トゥモローランド ワンピース 新品、未使用

サイズ36

【期間限定お値下げ★新品タグ付き】yori リボンリボンワンピース ブラック38

36:総丈110cm 肩幅33cm バスト96cm 袖丈34cm ウエスト102cm

Aラインドットワンピース

(サイズは販売サイトより引用の為、多少の誤差ご容赦ください)

poppy リボンショルダーギャザー ワンピース



3L〜4Lサイズ感*美品✳︎ルイルエブティック✳︎ワンピース ドレス✳︎5L

ペチコート付

Her lip to Orangerie Dot Long Dress

試着のみです

jicca フチドリドレス moi ワンピース ジッカ 菊池亜希子



★ちくわ様専用★【AMERI新品】LACE KUNGFU DRESS

値下げ交渉ご遠慮ください

新品 エムプルミエ ワンピース ネイビー



GRACE CONTINENTAL 39,600円カシュクールリボンワンピース

折り畳んで発送しますので、畳みシワご了承下さい

HARVESTY ハーベスティ コットンアトリエローブコート



NINE モチーフ刺繍 ナイトガウン ワンピース ボルドー

2022年晩夏頃発売アイテム

EW雑誌の表紙+大人気即完売品【新品未使用】ロングレースシャツワンピース

完売品

coel ワンピース



Satoru Sasaki No Sleeve JACKET ¥70,400

モデルの画像はアイテム着用参考画像です。ワンピースのみの出品でバッグ、ハンガー等は付きません。

《有楽町マルイ店限定》バリエーションフレアスリーブワンピース



deco様専用!!!

メルカリ便はらくらくとゆうゆうで変更の可能性ありますのでどちらでも大丈夫な方でお願いいたしますm(__)m

room306contemporary サイドスリットキャミソールワンピース



CLANE LADY SHAPE LINE ONE PIECE ワンピース

トレンチ風ワンピース

フィナモレ シャツワンピース

トレンチワンピ 美人百花

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 未使用に近い

BLUE LABEL CRESTBRIDGEブルーレーベルクレストブリッジコットンライクスパンローンワンピース定価35,200円素材ワンピース 本体 ポリエステル100% チェック地 ポリエステル65% レーヨン35% アンダードレス ポリエステル100%【Design】身頃にタックを入れてふんわりとさせたガーリーなシャツワンピースです。袖口ベルトを付けたパフスリーブがポイントです。脇に挟み込んだチェックでブランドらしい華やかさをプラスしました。綿のような適度なカジュアル感のある見た目ですが、ポリエステル生地のため、シワになりづらくお手入れしやすいのも嬉しいポイントです。【Fabric】天然タッチのやさしい肌ざわりでありながら、ドレープ性を合わせ持つポリエステルスパンヤーンが使用されており、着心地軽く、クリアな表面感が特徴です。素材の特性上シワになりづらくお手入れしやすい素材です。ネイビーストーンベージュチェックサイズ3636:総丈110cm 肩幅33cm バスト96cm 袖丈34cm ウエスト102cm(サイズは販売サイトより引用の為、多少の誤差ご容赦ください)ペチコート付試着のみです値下げ交渉ご遠慮ください折り畳んで発送しますので、畳みシワご了承下さい2022年晩夏頃発売アイテム完売品モデルの画像はアイテム着用参考画像です。ワンピースのみの出品でバッグ、ハンガー等は付きません。メルカリ便はらくらくとゆうゆうで変更の可能性ありますのでどちらでも大丈夫な方でお願いいたしますm(__)mトレンチ風ワンピーストレンチワンピ 美人百花

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 未使用に近い

完売 etre tokyo キャンディースリーブワンピース【新品未使用タグ付】ビスチェコンビニットワンピース(ブラック)セルフォード☆シャツプリーツワンピース美品gunne sax jessica mcclintockビッグレースカラードレス吉瀬美智子 ガリャルダガランテ コラボワンピースVネックオールインワン【臨時セール】flower asymmetry onepiece美品✿グレースコンチネンタル ロング花柄レースドレス パッチワーク 36 紺todayful トゥデイフル ハーフスリーブタックドレス