○商品説明

INTERFACE TYPE A-2 フライトジャケット カウレザー キルティングライナー ブラック

サイズ表記がなく実寸よりMサイズにて登録しております。詳しくは下記実寸をご覧ください

◯カラー

ブラック

◯コンディション

中古品ですので多のスレやシワはございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。

◯サイズ実寸

肩幅46センチ

身幅53センチ

袖丈63センチ

着丈70.5センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

フライトジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インターフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

