ドラゴンボール一番くじ ギニュー特戦隊来襲

フィギュアコンプリート&フリーザーセットになります。

A賞 孫悟空

B賞 ギニュー

C賞 リクーム

D賞 バータ

E賞 ジース

F賞 グルド

ラストワン賞 ギニュー(孫悟空バージョン)

フリーザー A賞 恐怖‼︎フリーザー軍

以上 8体の新品未開封品セットになります。

少しだけ下位賞とおまけ入れさせて頂きます。写真6枚目

今回購入して頂ける方にヒロアカビックタオルお付けします。

未開封品の為初期不良に関してはメーカー側に問い合わせお願いします。

発送はフィギュアの箱が傷つかないように緩衝材などを入れて段ボールに入れて発送させて頂きます。

自宅保管の為、多少の箱の傷、へこみ、汚れなどを理解頂ける方でお願いします。

値下げ不可!

即購入大歓迎!

バラ売り不可!

長期の取り置き不可!

土日、祝日発送はできないので平日発送になります。

振り込み購入の方はいつまでに振り込みできるかメッセージしてから購入お願いします。

何か質問ありましたらメッセージお願いします。

ドラゴンボール一番くじ

一番くじ

ギニュー特戦隊

フリーザー

バータ

ジース

リクーム

ギニュー

グルド

ラストワン賞

孫悟空

ドラゴンボールex

EX

人気タイトル···ドラゴンボール

フィギュアシリーズ···一番くじ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

