★フォロー割

フォローして下さった方には商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

⚫︎2000円〜→200円off

⚫︎5000円〜→300円off

⚫︎10000円〜→500円off

ご購入前に「フォローしました!」と

お知らせ下さい。

★おまとめ割

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますのでコメント欄にて、ご相談ください。

多数出品してますので

その他の商品もご覧ください。

#古着ニスタ

⚫︎サイズ

M(着用感L〜LL)

身丈⭐︎70cm

肩幅⭐︎58cm

身幅⭐︎60cm

袖丈⭐︎58cm

⚫︎カラー

ブラック(黒)

⚫︎素材

表地 ポリエステル100%

裏地 ナイロン100%

中綿 ダウン80%

フェザー20%

古着ですので多少の使用感はありますが

まだまだ長く使って頂けると思います。

1点ずつの出品ですので是非お早めに

ご購入下さい^_^

※トラブルを未然に防ぐため購入前に一度

プロフィールをご確認ください!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ファーストダウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

