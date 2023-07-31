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【国内正規品】 Tiffany ノット リング リング

商品の説明

ティファニーラブノットリング
ete エテ　オパール　リング
サイズ：10号
Swarovski リング

【中古美品 全国送料無料】 Dior ディオール リング GP フラワー ロゴ
外観はリングなので細かいキズ等ありますが、
YON ヨン　リング
セラミック砥石でナラシ、シルバー黒ズミ共に
SUNSHINE REEVS ターコイズリング
微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。
アーカー 指輪 ダイヤ リング 0.13ct 12.5号 PT900 D9713

Pt900 オパール 12.13 ダイヤモンド　0.80　リング
内側も微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。
天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.4ct k18 f
刻印良く分かります。
TIFFANY&Co. ティファニー　Pt950ルシダバンドリング　10号

meee様専用　ヴァンドーム青山　ダイヤモンドリボンリング
比較的キレイですので、まだまだ楽しんで頂ける
e.m. イーエム　littleemblem リトルエンブレム18金リングパール
と思います。
カラーチェンジガーネットリング

水牛の台に、血珊瑚、丸ですサイズ12号位です。二、三回使用。半額にします。
ヴィンテージ商品なりますのでご理解くださいませ。

K18ダイヤモンドリング　クローバー　一文字リング

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態やや傷や汚れあり

笠原真寿美　18KWG ダイヤモンド　ハートペンダントヘッド
ティファニーラブノットリングサイズ：10号外観はリングなので細かいキズ等ありますが、セラミック砥石でナラシ、シルバー黒ズミ共に微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。内側も微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。刻印良く分かります。比較的キレイですので、まだまだ楽しんで頂けると思います。ヴィンテージ商品なりますのでご理解くださいませ。

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態やや傷や汚れあり

【国内正規品】 Tiffany ノット リング リング

50分钟前

【国内正規品】 Tiffany ノット リング リング

¥11,999 ¥10,199

(税込) 送料込み
12
12
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b02080f

 1887

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コメント (12)

b02080f
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