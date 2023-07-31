【国内正規品】 Tiffany ノット リング リング

ティファニーラブノットリング

ete エテ オパール リング

サイズ：10号

Swarovski リング



【中古美品 全国送料無料】 Dior ディオール リング GP フラワー ロゴ

外観はリングなので細かいキズ等ありますが、

YON ヨン リング

セラミック砥石でナラシ、シルバー黒ズミ共に

SUNSHINE REEVS ターコイズリング

微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。

アーカー 指輪 ダイヤ リング 0.13ct 12.5号 PT900 D9713



Pt900 オパール 12.13 ダイヤモンド 0.80 リング

内側も微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。

天然 ルビー ダイヤモンド リング 1.4ct k18 f

刻印良く分かります。

TIFFANY&Co. ティファニー Pt950ルシダバンドリング 10号



meee様専用 ヴァンドーム青山 ダイヤモンドリボンリング

比較的キレイですので、まだまだ楽しんで頂ける

e.m. イーエム littleemblem リトルエンブレム18金リングパール

と思います。

カラーチェンジガーネットリング



水牛の台に、血珊瑚、丸ですサイズ12号位です。二、三回使用。半額にします。

ヴィンテージ商品なりますのでご理解くださいませ。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ティファニーラブノットリングサイズ：10号外観はリングなので細かいキズ等ありますが、セラミック砥石でナラシ、シルバー黒ズミ共に微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。内側も微粒子研磨布でミガキ仕上げてあります。刻印良く分かります。比較的キレイですので、まだまだ楽しんで頂けると思います。ヴィンテージ商品なりますのでご理解くださいませ。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

K18ダイヤモンドリング クローバー 一文字リング笠原真寿美 18KWG ダイヤモンド ハートペンダントヘッド