【送料無料キャンペーン?】 ツモリチサト　キラネコ　ラウンドファスナー長財布 長財布

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レインボーカラーでコロンとした鈴もかわいいです

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未使用ですが自宅保管ご理解頂きご購入宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ツモリチサトキャリー 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。公式サイトにて購入しました。レインボーカラーでコロンとした鈴もかわいいです未使用ですが自宅保管ご理解頂きご購入宜しくお願い致します。

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