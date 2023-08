COMME des GARCONS HOMME PLUS

Stefan Cooke ステファンクック 23ss バッグボタンストラップ

コムデギャルソン オムプリュス

商品の情報 ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

COMME des GARCONS HOMME PLUSコムデギャルソン オムプリュス美品 90年代 90‘s ビンテージ アーカイブ期ロゴプリント キャンバス生地のトートバッグです。ショルダーバッグとして2ウェイで使えてリバーシブルでも使えます。型番PC-K201販売された当時にコムデギャルソンの店舗で新品で購入した物です。今では買う事が出来ない入手困難な希少品です。購入後、短時間1〜2回くらいの使用でその後ずっとしまったままになっていた物なのでバッグ本体の生地の状態はとても良いと思います。経年劣化による持ち手部分の若干の焼け所々のステッチの糸に劣化がありますが、バッグ自体をほぼ使っていないので生地の擦れや角や底などの擦れアタリなどはなく製造販売された年代を考えると全体的にとても良い状態だと思います。状態は写真で確認して下さい。平置き採寸サイズ 縦幅約8cm 横幅約35cm マチ約10cm持ち手高さ約9㎝ショルダー部分約80㎝キャンバス生地・綿素人の採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。クローゼット整理の為コムデギャルソン&ジュンヤの服や小物や靴などギャルソンの色んな物を出品します。良かったら見てください。#もふもふのすけコムデギャルソン一覧はこちら■発送匿名らくらくメルカリ便(クロネコヤマト)で発送します。破損がないようにエアパッキンで包んでダンボールに入れてお送りします。軽く折りたたんで梱包します。■お支払い方法とコメントについて購入時に即お支払いが可能な方で商品が到着して中身を確認後速やかに受取り通知を出して頂ける方はそのまま購入して下さって大丈夫です。よろしくお願いいたします。■その他質問等ありましたら購入前にコメントから質問して下さい。メルカリのルールに従ってコメントのやり取りの途中でも表示価格で購入ボタンを押して下さった方を優先とさせていただきます。購入して下さったかたが安心して気持ち良いお取引が出来るよう取り引きを進めたいと思っています。最後まで読んで下さってありがとうございます。どうぞ宜しくお願い致します。#もふもふのすけコムデギャルソン一覧はこちら

