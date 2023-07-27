数量限定セール Garcia Abu is-ness jacket padding Cloud ダウンジャケット

カラー···ベージュ
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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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2年前にこちらで購入しました。数回着用したのみです。
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保温性抜群のパディングジャケットは、両脇と裾がジップ仕様になった〈イズネス〉らしいディテールに。
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大きめのシルエットなので、スエットやニットも着込みやすい。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|イズネス
|商品の状態
|未使用に近い
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
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|イズネス
|商品の状態
|未使用に近い